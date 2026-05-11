Bakan Bak Konya'da! Başkan Altay projelerini anlattı

Görüşmelerde Konya'nın gençlik ve spor projeleri, devam eden yatırımlar ve geleceğe yönelik planlamalar ele alındı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak ve beraberindeki heyet, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ı ziyaret etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi Taş Bina’da gerçekleşen ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Altay, “Sayın Bakanımızı, AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanımızı ve İslam İşbirliği Gençlik Formu Başkanımızı şehrimizde ağırlamaktan onur duyduk. Ziyaretleri dolayısıyla kendilerine teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak da Konya gibi Türkiye’nin en önemli gençlik ve spor şehirlerinden birinde bulunmaktan mutluluk duyduğunu kaydederek, Başkan Altay’a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

BÜYÜKGÜMÜŞ DE BAŞKAN ALTAY’I ZİYARET ETTİ

AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkanı Ahmet Büyükgümüş de Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ı ziyaret etti. Konya’nın Türkiye’nin en önemli şehirlerinden biri olduğunu belirten Büyükgümüş, Başkan Altay’a çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Başkan Altay da ziyaretleri dolayısıyla Büyükgümüş’e teşekkür etti.