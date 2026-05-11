Konya'da Oses Çiğköfte '1001 kere maşallah' dedirtti

Oses Çiğköfte Kurucusu ve Yönetim Kurulu Başkanı Osman Yaşar öncülüğünde geçtiğimiz yıllarda çekilişle 1001. şubesi hediye edilen Tuba & Adem Eken çifti, azimleri, özverileri ve başarılarıyla dikkat çekmeye devam ediyor. Hayallerini gerçeğe dönüştüren Eken çifti, üçüncü şubelerini Meram Gazze Caddesi’nde yoğun katılımla hizmete açtı.

Gerçekleştirilen açılışa Oses Çiğköfte Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan Yaşar, Konya Bölge Ortağı Mustafa Uysal, Kanarya Mimarlık Yönetim Kurulu Başkanı Ali Kanarya, Güven Grup Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Ukdem, Oses iş ortakları ve çok sayıda davetli katıldı.

Kurumsal yapısı ve eşsiz lezzetiyle ön plana çıkan Oses Çiğköfte, Türkiye’de 30 yıl, Konya’da ise 10 yılı aşkın süredir hizmet vermeye devam ediyor. Konya’daki üretim tesisiyle bölgeye güçlü bir hizmet ağı sunan marka, kalite ve istihdama katkısıyla da fark oluşturmaya devam ediyor.