LaLiga'da ligde kalma mücadelesi nefes kesiyor

İspanya 1. Futbol Ligi'nde (LaLiga) bitime 2 hafta kalırken, kümede kalma mücadelesi veren 12 takım arasındaki yarış büyük bir heyecana sahne oluyor.

Barcelona, 35. haftada ağırladığı Real Madrid'i 2-0 yenerek üst üste ikinci şampiyonluğunu kazanmıştı. LaLiga'da 37. hafta maçları öncesi orta sıralar ile küme düşme hattı arasındaki takımların puan farkı açısından birbirine yakın olması futbol dünyasında eşine az rastlanır bir görüntü sergiliyor. Ligin 8 ile 19. arasında sadece 6 puan farkı bulunurken, son 2 haftada kıyasıya bir ligden düşmeme mücadelesi yaşanacak.

Sadece Real Oviedo'nun ligden düşmesi kesinleşti

Ligin 8. sırasında 45 puan toplayan ve İspanya Kral Kupası'nı (Copa del Rey) kazanarak UEFA Avrupa Ligi'ne katılmaya hak kazanan Real Sociedad, matematiksel olarak küme düşme tehlikesini henüz atlatamadı. LaLiga sezonunda, 13 ile 19. sıradaki takımlar arasında sadece 3 puan fark olması nedeniyle zorlu bir küme düşmeme mücadelesi yaşanıyor.

Ligin 9. sırasındaki Athletic Bilbao ve 10. Rayo Vallecano 44'er puana sahipken, 11. Valencia ile 12. Sevilla, 43'er puan topladı. Sıralamada 13. Osasuna ve 14. Espanyol 42'şer, 15. Girona ile 16. Alaves 40'ar puana ulaştı. 17. Elche, 18. Real Mallorca ve 19. Levante ise 39'ar puanla düşme potasına en yakın ekipler arasında yer alıyor. Yaptığı 36 maçta 29 puan toplayan Real Oviedo'nun düşmesi kesinleşmişti. İspanya'da alt lige düşecek son iki takım ise kalan 2 haftada belli olacak.

Tamamı 17 Mayıs Pazar günü yapılacak 37. hafta maçlarının programı şöyle:

20.00 Athletic Bilbao-Celta Vigo

20.00 Atletico Madrid-Girona

20.00 Elche-Getafe

20.00 Levante-Real Mallorca

20.00 Osasuna-Espanyol

20.00 Rayo Vallecano-Villarreal

20.00 Real Oviedo-Alaves

20.00 Real Sociedad-Valencia

20.00 Sevilla-Real Madrid

22.15 Barcelona-Real Betis