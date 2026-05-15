  • Haberler
  • Spor
  • Bahisten PFDK'ye sevk edilen o hakeme ceza verilmedi

Bahisten PFDK'ye sevk edilen o hakeme ceza verilmedi

Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi nedeniyle soruşturması yapılan hakem Zorbay Küçük'e ceza vermedi

Bahisten PFDK'ye sevk edilen o hakeme ceza verilmedi
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), bahis eylemi nedeniyle soruşturması yapılan hakem Zorbay Küçük'e ceza vermedi. TFF'den yapılan açıklamaya göre kurul, son olarak Ekim 2025'te maç yöneten ve daha sonra disipline sevk edilen hakem Zorbay Küçük için "isnat olunan disiplin ihlalinin unsurları oluşmadığı" gerekçesiyle ceza tayinine yer olmadığına karar verdi.

Disiplin kurulu, çeşitli sebeplerden dolayı Fenerbahçe'ye 1 milyon 460 bin, Galatasaray'a 720 bin, ikas Eyüpspor'a 700 bin, Natura Dünyası Gençlerbirliği'ne 480 bin, Samsunspor'a 280 bin ve Kasımpaşa'ya 90 bin lira para cezası uyguladı. Kasımpaşa'da teknik direktör Emre Belözoğlu, "ihraç öncesi ve ihraç sonrası rakip takım mensuplarına yönelik sportmenliğe aykırı hareketleri" sebebiyle 1 maç men ve 80 bin lira para cezası aldı.

Kurul Kasımpaşa Kulübü Üst Yöneticisi (CEO) Ceyhun Kazancı ise "akredite edilmediği alanda bulunmasından" ve "müsabaka hakemlerine yönelik hakaretleri" nedeniyle 380 bin lira ve 90 gün hak mahrumiyeti cezasına çarptırdı. PFDK, Galatasaray, Beşiktaş, Fenerbahçe, Samsunspor, Kocaelispor, Göztepe, Eyüpspor, Rizespor ve Kayserisporlu bazı taraftarların elektronik bilet kapsamındaki kartlarını da bir sonraki maç için bloke etti. Kurul, Trendyol 1. Lig'den ise Sipay Bodrum FK'ye 410 bin, Arca Çorum FK'ye ise 220 bin lira para cezası verdi. 

Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı
Konya'da atık avına çıktılar: 'Meram Çevre Kart' tanıtıldı
Merkez Bankası başkanı Konya'da! Karahan'dan Altay'a ziyaret
Merkez Bankası başkanı Konya’da! Karahan’dan Altay’a ziyaret
Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti
Konya'da vahim kaza! Çarptığı kadını ölüme terk etti
Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya yolunda feci kaza! Minibüs tırla çarpıştı
Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi
Konya dahil 33 ilde 8,7 milyar liralık vurgun! Suç örgütü çökertildi
Konya'da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü
Konya’da bugün hangi eczaneler nöbetçi? 15 Mayıs Cuma günü