Konyaspor, Kayseri'ye rotasyonlu kadroyla gidecek

Tümosan Konyaspor’da sezonun son haftasında Kayserispor ile oynanacak maçın hazırlıkları devam ederken, yeşil-beyazlılar bu maçta geniş rotasyonlu kadrosuyla mücadele edecek. Kayserispor’un lige veda etmesi ve Konyaspor’un da ligde rahat olması nedeniyle, yeşil-beyazlı ekibin Teknik Direktörü İlhan Palut’un Kayserispor maçına yedek ve genç ağırlıklı kadroyla çıkması bekleniyor. Palut’un as kadroda birçok futbolcuyu dinlendirerek, Kayseri’ye götürmeyeceği öğrenildi.

Konyaspor’un Kayserispor maçı öncesi yaptığı idmanlara U19’dan birçok isim yer alıyor. Esat Buğa sezondan başından bu yana A takımla idmanlara çıkıyor. Eren Cemali Yağmur ve Ata Yanık ise bir süredir A takım ile idmanlara çıkmaya başladı. Tuncay Elgün, Eren Doğan, Kusay Dağdevir ve Ahmet Tırpancı gibi isimler de A takımla çalışıyor. Konyaspor’un tıpkı Rizespor deplasmanında olduğu gibi Kayseri deplasmanında daa geniş rotasyonlu kadrosuyla sahada olması bekleniyor.