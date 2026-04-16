Kulu'nun trafik sorununa neşter

Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir, ilçede trafiği rahatlatacak çalışmalara devam ediyor. Başkan Sertdemir, bu kapsamda Cafer Baran Caddesinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltacak çalışmalara hızla başlandığını belirtti.

Ümmü Gülsüm DündarEditör
Kulu Belediye Başkanı Abdurrahim Sertdemir ilçenin önemli caddesi olan Cafer Baran Caddesinde çalışmaların başladığını duyurdu.

Başkan Sertdemir açıklamasında şu ifadelere yer verdi; “Cafer Baran Caddemizde özellikle ana yol ışıklarında yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla çalışmalarımıza başlamış bulunuyoruz.

Vatandaşlarımızın günlük yaşamını kolaylaştırmak ve ulaşımı daha konforlu hale getirmek adına bölgede yol genişletme ve çevre düzenleme çalışmalarını hayata geçiriyoruz.

Ekiplerimiz sahada titizlikle çalışmalarını sürdürürken, hedefimiz hem trafik akışını hızlandırmak hem de daha düzenli ve güvenli bir ulaşım altyapısı oluşturmaktır.

Kulu’muzun her noktasında olduğu gibi burada da ihtiyaçları yerinde tespit ederek kalıcı çözümler üretmeye devam edeceğiz.” 

