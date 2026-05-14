Küçük yüreklerden 'Bestelenmiş Şiirler'
Konya'da Cahit Zarifoğlu İlkokulu 4/D sınıfı öğrencileri tarafından hazırlanan Bestelenmiş Şiirler dinletisi izleyenlere duygu dolu anlar yaşattı.
Final Okulları’nda gerçekleştirilen etkinlikte öğrenciler, Türk edebiyatının ölümsüz eserlerini müzik eşliğinde seslendirdi.
Şiir ve müziğin bir araya geldiği gecede öğrencilerin sahne performansları izleyenlerden tam not aldı. Küçük yaşlarına rağmen sergiledikleri başarılı yorumlarla dikkat çeken öğrenciler, salonda duygu dolu anlar yaşattı.
Etkinlikte öğrenciler, Türk edebiyatının önemli şairlerinin eserlerini bestelenmiş haliyle seslendirerek sanat dolu bir geceye imza attı. Katılımcılar, öğrencilerin sahnedeki heyecanı ve performansını uzun süre alkışladı.
programın hazırlanmasında büyük emeği bulunan Sınıf Öğretmeni Hacer Solmaz Demirel’e ve okul yönetimine teşekkür edilirken, etkinlik velilerden de yoğun ilgi gördü.
Cahit Zarifoğlu İlkokulu Okul Müdürü Şükrü Gülmez’in de katıldığı program, öğrencilerin sahne gösterileriyle renkli görüntülere sahne oldu. Eğitimciler ve veliler, çocukların sanatsal gelişimine katkı sağlayan bu tür etkinliklerin önemine dikkat çekti.