İngiltere Sağlık Bakanı istifa etti

İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting görevinden istifa ettiğini duyurdu.

DHADemirören Haber Ajansı
İngiltere Sağlık Bakanı Wes Streeting, istifa mektubunda Başbakan Keir Starmer'a güvenini kaybettiğini bildirdi. Streeting, “Vizyona ihtiyaç duyduğumuz yerde boşluk var. Yöne ihtiyaç duyduğumuz yerde savrulma var” dedi.

Streeting, mektupta Starmer'a hitaben, “Artık bir sonraki seçimde İşçi Partisi'nin başında olmayacağınız ortada. Umarım liderlik tartışmasının önünü açarsınız” ifadelerini kullandı.

