KTÜN, bir ilke imza attı

KTÜN, üniversiteler sektör karşılaştırması inovasyon göstergesinde Türkiye’de 10’uncu, Orta Doğu’da 21’inci, Dünyada 40’ıncı yüzdelik dilimde yer aldı.

Uygulamalı araştırma yaklaşımı, kurduğu güçlü iş birlikleri ve teknoloji odaklı projeleriyle kendinden bahsettiren Konya Teknik Üniversitesi, Türkiye’de inovasyonda ilk yüzde 10’luk dilimde yer alarak kendini kanıtladı.

KTÜN Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik yaptığı açıklamada üniversitenin sahip olduğu potansiyeli şu sözlerle aktardı:

“Önümüzdeki dönemde inovasyon ve Ar-Ge odaklı çalışmalarını daha da güçlendirerek, hem ulusal hem de küresel sıralamalarda daha üst basamaklara yükselmeyi hedefliyoruz. SIR 2026 sonuçları, Konya Teknik Üniversitesi’nin özellikle inovasyon odağında güçlü bir performans ortaya koyduğunu ve bu performansı araştırma ile toplumsal etki boyutlarında daha da ileri taşıma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.”