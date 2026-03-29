  • Konyasporlu genç isimden müthiş performans

U19 Milli Takımı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında Macaristan'ı 3-2 mağlup etti. Konyaspor'un genç kalecisi Egemen Aydın kalesine gelen 10 isabetli şutun 8'inde gole izin vermedi

Haber Merkezi
TÜMOSAN Konyaspor'un 2007 doğumlu genç kalecisi Egemen Aydın, milli takımdaki performansıyla maça damga vurarak alkışları topladı. U19 Milli Takımı, İtalya'nın ev sahipliğinde düzenlenen UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Elit Tur ikinci maçında Macaristan'ı 3-2 mağlup etti. Centro Sportivo Real Cosenza'da oynanan mücadelede Milli Takımın gollerini 4 ile 33. dakikalarda Berat Luş ve 41.dakikada Eyyüb Arda Yaşar attı. Macaristan'ın gollerini ise 51. dakikada Kevin Mondovics ve 90+3. dakikada Bendeguz Kovacs kaydetti. Ay-yıldızlı ekip, bu galibiyetle gruptaki puanını 6'ya yükselti. Karşılaşmaya ilk 11'de başlayan Konyaspor'un genç kalecisi Egemen Aydın kalesine gelen 10 isabetli şutun 8'inde gole izin vermedi ve maça damga vurdu. KARŞILAŞMAYI, Genç Milli Takımlar Teknik Koordinatörü Samet Aybaba tribünden takip etti. Grubun diğer maçında İtalya ile Slovakya saat 19.00'da karşı karşıya gelecek. Ay-yıldızlılar grubun son maçında 31 Mart Salı günü saat 16.00’da İtalya ile karşı karşıya gelecek. Türkiye, grubunu birinci bitirmesi halinde 28 Haziran-11 Temmuz tarihleri arasında Galler'de oynanacak 2026 UEFA Avrupa U19 Şampiyonası Finalleri'ne katılmaya hak kazanacak.

