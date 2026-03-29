Konyaspor'un kaptanından duygusal veda

TÜMOSAN Konyaspor'da kadro dışı bırakılan Brezilyalı sol bek ve takım kaptanlığı yapan Guilherme Sitya, sözleşmesini feshederek Konya'dan ayrıldı. Konyaspor tarihine geçen Guilherme Sitya, sosyal medya hesabından duygusal bir mesaj yayınlayarak camiaya ve taraftara veda etti. Brezilyalı futbolcu veda mesajında şu ifadelere yer verdi, “Bugün, hiç şüphesiz hayatımın en zor günlerinden biri. Bu formayı 6 yıl boyunca gururla taşıdıktan sonra, veda zamanı geldi. 226 maç, 13 gol /38 asist... Ama gerçek şu ki sayılar burada yaşadıklarımı asla tam olarak anlatamaz. Buraya büyük hayallerle geldim, beni neyin beklediğini tam olarak bilmiyordum...Ve bugün hayatımı sonsuza kadar değiştiren bir hikâyeyle ayrılıyorum”. “KONYASPOR benim için sadece bir kulüp değildi. Konya'da hayatımın saha dışındaki en önemli anlarını yaşadım. Burada evlendim. Oğlum burada dünyaya geldi. Ailemi burada kurdum. Buraya bir futbolcu olarak geldim. Ama bir adam, bir baba ve bu şehre kök salmış biri olarak ayrılıyorum. Bu sevgi sadece kalbimde değil, aynı zamanda bedenimde de taşıyorum. Bu şehrin simgesi olan 42 numara ve stadımızın koordinatları vücuduma kazındı. Çünkü bunlar burada yaşadığım her şeyi... Bugün olduğum kişiyi temsil ediyor. Bu yüzden bu veda daha da zor. Çünkü açık olmak gerekirse, bu şekilde ayrılmayı hayal etmemiştim. Kalmak istiyordum. Bu formayı giymeye devam etmek, sahada mücadele etmek ve bu hikâyeye yeni sayfalar eklemek istiyordum”. “AMA futbol her zaman kalbimizi takip etmiyor. Bu karar benim değil, kulüp yönetiminin kararıydı. Ve tüm acıya rağmen buna saygı duyuyorum. Kalbim buruk ayrılıyorum. Ama aynı zamanda içim rahat. Çünkü her zaman elimden gelenin en iyisini verdim. Hiçbir zaman mücadeleden, saygıdan ve bu formaya olan sevgiden ödün vermedim. Takım arkadaşlarıma... Siz benim kardeşlerim oldunuz. Birlikte yaşadıklarımızı asla unutmayacağım. Kulüpte çalışan herkese... Yıllar boyunca verdiğiniz destek için teşekkür ederim. Ve taraftarlara... Kelimeler yetmez. Beni kabul ettiniz, desteklediniz, zor anlarda ayağa kaldırdınız ve en güzel anlarda benimle sevindiniz. Bana ve aileme evimizdeymiş gibi hissettirdiniz. Siz benim bir parçamsınız. Bugün veda ediyorum ama tamamen gitmiyorum. Çünkü benim bir parçam burada kalacak. Ve Konya'nın bir parçası da benimle gelecek. Her şey için teşekkür ederim. Kalpten”.