Dünyaca ünlü yazar Konya'da
Selçuk Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatı Bölümü tarafından Avusturya Kültür Ofisi iş birliğiyle okuma etkinliği düzenlendi.
Edebiyat Fakültesi Şehit Öğretmen Hüseyin Yavuz Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen etkinlikte akademisyenler ve öğrenciler bir araya geldi. Program, Bölüm Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Koç’un açılış konuşmasıyla başlarken etkinliğin moderatörlüğünü Dr. Öğr. Üyesi Gülay Bolattekin üstlendi. Organizasyonunun Araş. Gör. Ufuk Atalay tarafından yürütüldüğü programda Türkiye ile Avusturya arasındaki kültürel bağların önemi vurgulanarak bu tür etkinliklerin dil öğrenimi ve akademik gelişime katkısına dikkat çekildi. Etkinliğin konuğu Avusturyalı Yazar Theodora Bauer, “Glühen” adlı romanından bölümler okudu. Okuma bölümünün sonrasında yazar Bauer, öğrencilerin sorularını yanıtladı.