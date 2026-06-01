Konyasporlu eski isim, 1. Lig yolunda

Geçen sezonun ortasında Konyaspor ile yollarını ayıran Pedrinho 1. Lig takımıyla görüşüyor

Konyaspor’un eski futbolcusu Pedrinho, 1. Lig ekibiyle masaya oturacak. 2024-2025 sezonu başında Bulgaristan ekibi CSKA 1948'ten Konyaspor'a transfer olan Pedrinho, özellikle ilk haftadaki performansı ile göz doldurmuştu. Daha sonraki süreçte performansı beklentilerin altında kalan Pedrinho ile geçen sezonun ortasında yollar ayrılmıştı. Devre arası transfer döneminde 1. Lig ekiplerinin ilgilendiği Pedrinho, anlaşma sağlayamayınca kulüpte kalmıştı.

Anadolu Kartalı, 1.5 yıl daha sözleşmesi olan Brezilyalı oyuncunun sözleşmesini feshetmişti. Konyaspor ile Pedrinho davalık olmuştu. Sosyal medyadaki haberlere göre Trendyol 1. Lig'in yeni ekibi Batman Petrolspor, Pedrinho ile görüşme halinde. Taraflar arasında anlaşmaya varılmak üzere olduğu kaydedildi. 29 yaşındaki orta saha, yeşil-beyazlı formayla 54 maça çıktı ve 6 gol ile 4 asistlik performans sergiledi. 

