  Konyaspor yöneticisi Yapalı: Asla vazgeçmedik!

Tümosan Konyaspor Yönetim Kurulu Üyesi Fikret Serkan Yapalı, sezonun sona ermesinin ardından sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yapalı paylaşımında şu sözlere yer verdi, “Yeni bir yönetim... Yeni bir hedef... Yeni bir mücadele... Mali disiplin... Alt yapı… Şehirle bütünleşme… İnandık! Bazen düştük… Bazen eleştirildik... Bazen yalnız kaldık. Ama vazgeçmedik”.

“Bir sezon boyunca umut ile hayal kırıklığı arasında yürüdük. Düşmeyi konuşanlar, Avrupa'yı hayal etmeye başladı. Türkiye Kupası’nda finale kadar yürüdük. O gece kupayı alamadık. Ama şehri yeniden ayağa kaldırdık. Sezon boyunca gidilmeyen deplasman bırakmadık. Ve sonunda... Konyaspor, 2025-2026 sezonunu ligde 9. sırada, Türkiye Kupası finalisti olarak tamamladı. Bazı sezonlar kupa kazandırır. Bazıları ise yeniden inanmayı öğretir. Bu sezon ikinci olandı”. 

