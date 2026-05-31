Konya Büyükşehir'in yeni hocası açıklandı

Türkiye Basketbol Ligi’nde (TBL) yer alan Konya Büyükşehir Belediyespor, yeni sezon öncesinde 2 imza birden attırdı. Konyalı Volkan Ertetik ile yollarını ayıran Konya Büyükşehir Belediyespor'un yeni koçu belli oldu. Büyükşehir, altyapı takımlarında çalışan genç koç Mustafa Enes Altınçizme ile sözleşme imzaladı. Henüz 31 yaşında olan ve ilk kez üst seviyede koçluk yapacak Altınçizme, U16 Milli Takımını da çalıştırıyor. Konya Büyükşehir, yeni sezonda bütçesini daha da düşürüp genç isimlere yönelecek.

Sarı-siyahlı ekipte mevcut genel menajer Nihat Kılıç ile sözleşme yenilenirken; altyapı antrenörlerinden Mustafa Enes Altınçizme ise başantrenörlük görevine getirildi. Konya Büyükşehir Belediyespor’da ilk imza, genel menajer Nihat Kılıç’tan geldi. Kılıç, görevini 3 yıl daha sürdürecek resmi sözleşmeyi imzaladı. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; “Kulübümüz, genel menajerimiz Nihat Kılıç ile olan sözleşmesini 2028-29 sezonu sonuna kadar 3 yıl süreyle uzatmıştır. Kendisine görev süresi boyunca üstün başarılar diliyor, kulübümüze katkılarının devamını temenni ediyoruz” denildi.

Konya Büyükşehir Belediyespor, 2. imzasını ise altyapı antrenörlerinden Mustafa Enes Altınçizme’ye attırdı. Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada; “Kulübümüz, başantrenörlük görevi için Mustafa Enes Atınçizme ile anlaşma sağlamıştır. Başantrenörümüz, son olarak çalıştırdığı Anadolu Efes Erkekler U16 Takımı ile Türkiye Şampiyonası’nda altın madalya kazanarak Türkiye Şampiyonu olmuştur. Ayrıca, halen Türkiye Erkekler U16 Milli Takımı Başantrenörü olarak görevine devam etmektedir. Kendisine yeni görevinde başarılar diliyor, kulübümüze ailemize hoş geldin diyoruz” ifadeleri kullanıldı. Altınçizme’nin imzasına dair sözleşme detayları ise kamuoyuyla paylaşılmadı.