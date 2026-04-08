Konyaspor'un teknik patronundan uyarı!

Karagümrük maçı çok önemli

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in kalan haftaları için uyarılarda bulundu. Puan olarak alt sıralardan uzaklaşamaya devam ettiklerini belirten Palut, ancak henüz rahatlamadıklarını ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Karagümrük maçının önemine değinen tecrübeli teknik adam, “Herkes için yeniden bir kritik hafta. Karagümrük takımı gelecek. Sonuna kadar ligde kalmak istediklerini gösteriyorlar. Karagümrük son nefesini kullanmaya çalışacak. Bizim artık kendimizi belli bir noktaya almamız gerekir. Çok önemli ve zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Evimizde en iyi şekilde hazırlanacağız ve bundan daha agresif bir oyunla iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız” dedi.

Henüz rahatlamadık, dikkatli olmalıyız

Henüz rahatlamadıklarını ifade eden İlhan Palut sözlerini şöyle sürdürdü, “Gerçekten bunu çok fazla temkinli, çok fazla ciddi görünmek için söylemiyorum ama futbolu hepiniz biliyorsunuz… Rahatladık diye bir şey gerçekten yok. Mümkün değil. Rahatladığımız gün rahatlamışızdır puan olarak. Onun dışında uzaktan ben de lig tablosuna baktığım zaman bu takıma bir şey olmaz, bu takım kurtarır diyebilirim ama olayın içindeki kişiler, bu mücadelenin içindeki kişilerin böyle düşünme şansı yok”.