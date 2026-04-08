Konyaspor'un teknik patronundan uyarı!
Yeşil-beyazlı ekibin Teknik Direktörü İlhan Palut, henüz rahatlamadıklarını ve kalan haftalar için dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Palut ayrıca Karagümrük maçının önemine vurgu yaptı
Karagümrük maçı çok önemli
Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig’in kalan haftaları için uyarılarda bulundu. Puan olarak alt sıralardan uzaklaşamaya devam ettiklerini belirten Palut, ancak henüz rahatlamadıklarını ve dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Karagümrük maçının önemine değinen tecrübeli teknik adam, “Herkes için yeniden bir kritik hafta. Karagümrük takımı gelecek. Sonuna kadar ligde kalmak istediklerini gösteriyorlar. Karagümrük son nefesini kullanmaya çalışacak. Bizim artık kendimizi belli bir noktaya almamız gerekir. Çok önemli ve zor bir karşılaşmaya çıkacağız. Evimizde en iyi şekilde hazırlanacağız ve bundan daha agresif bir oyunla iyi bir sonuçla ayrılmaya çalışacağız” dedi.
Henüz rahatlamadık, dikkatli olmalıyız
Henüz rahatlamadıklarını ifade eden İlhan Palut sözlerini şöyle sürdürdü, “Gerçekten bunu çok fazla temkinli, çok fazla ciddi görünmek için söylemiyorum ama futbolu hepiniz biliyorsunuz… Rahatladık diye bir şey gerçekten yok. Mümkün değil. Rahatladığımız gün rahatlamışızdır puan olarak. Onun dışında uzaktan ben de lig tablosuna baktığım zaman bu takıma bir şey olmaz, bu takım kurtarır diyebilirim ama olayın içindeki kişiler, bu mücadelenin içindeki kişilerin böyle düşünme şansı yok”.
“GERÇEKTEN diğer takımların hep kazanacağını düşünüp senin bir an evvel gerekli puanları alman gerektiği noktasında bir odaklanma yaşamalısın. Bu herkes için, şehir ve camia için yıpratıcı bir durum. Biz artık rahatız lafını benim ağzımdan duymak birçok insanı rahatlatacak mı? Bunu en çok ben söylemek istiyorum. Çünkü gerçekten yaşayan biziz. Ama artık matematiğe bu işi çevirmeden inanılmaz ciddi olmalıyız. Çünkü siz de biliyorsunuz alt sıralardaki takımların son haftalarda kazanma oranlarının arttığı bir ligimiz var. Bunu görmeye de başladık. Onun için çok dikkatli devam etmemiz lazım son güne kadar”.