Konyaspor'un teknik patronundan flaş açıklamalar

KONYASPOR Teknik Direktörü İlhan Palut, A Spor'a yaptığı açıklamalarda göreve geliş sürecinden takımın şu anki durumuyla ilgili konuştu. İlhan Palut, ilk göreve geldiği dönemde camianın ve taraftarın kendisine karşı bir bilinmezlik içerisinde olduğunu, o süreçte “Takıma ne katabilir?” sorusunun ön planda olduğunu belirtirken, bu kez tam tersine herkesin kendisinden doğrudan çözüm beklediği bir ortamla karşılaştığını dile getirdi. Bu durumun kendisi adına çok büyük bir sorumluluk ve baskı oluşturduğunu söyleyen deneyimli teknik adam, “O dönem soru işaretleri vardı, şimdi ise doğrudan bir güven ve beklenti vardı. Bu da baskıyı daha da artırdı” dedi. KONYASPOR’UN oyun yapısıyla ilgili konuşan İlhan Palut, takımın en büyük eksikliklerinden birinin tempo olduğunu dile getirerek, “Durgun bir takımız. Konyaspor’un en negatif özelliği ne derseniz, yeterince hızlı bir takım değiliz derim. Bu eksikliğe ben de katılıyorum. Bunun çalışmalarını yapıyoruz ama bu, futbolda hemen değişebilecek bir parametre değil. Oyuncu özellikleri, oyun yapısı, birçok faktör buna etki ediyor” dedi. Savunma hattında daha hızlı oturduğunu ancak hücumda aynı gelişimi sağlamanın daha zor olduğunu belirten tecrübeli teknik adam, “Defansif yapı daha kolay dizayn edilebiliyor ama oyunun temposunu artırmak, hücumda çeşitlilik sağlamak daha zor süreçler. Bu yüzden sabırlı olmamız gerekiyor” ifadelerini kullandı. SON haftalarda alınan sonuçların takıma bir rahatlama getirdiğini ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan İlhan Palut, “Galatasaray maçını kazandık, Kocaelispor maçında son dakikalarda gelen gollerle kazanabileceğimiz gibi kaybedebilirdik, ardından Gençlerbirliği galibiyeti geldi. Şu an baktığınızda bir nefes almış bir takım var ama bu ligde bulunduğunuz konum her hafta dikkatli olmayı gerektiriyor” dedi. Tecrübeli teknik adam, ligdeki mevcut durumun her an değişebileceğini belirterek, “Bu pozisyonlar sürekli konsantrasyon gerektiriyor. Almanız gereken puanları bir an önce almanız gerekiyor. Aksi takdirde tekrar aynı stresin içine girersiniz” şeklinde konuştu. KONYASPOR’UN kısa vadeli hedefinin alt sıralardan tamamen uzaklaşmak olduğunu söyleyen İlhan Palut, bu hedefe ulaşıldıktan sonra takımın oyun kimliğini daha net ortaya koyacağını ifade ederek, “Öncelikle bu alt sıra stresinden uzaklaşacak puanları almak istiyoruz. Ondan sonra gerçek kimliğimizle daha üretken, daha tempolu, daha fazla hücum sürekliliği olan ve taraftara keyif veren bir takım olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı. Futbolda belirli maçlar üzerinden puan hedefi koymanın doğru olmadığını vurgulayan Palut, “Bize sık sık ‘Şu maçtan kaç puan alırsınız?’ diye soruluyor ama futbolda böyle bir mantık yok. İnsan her maça kazanmak için çıkar. ‘Bu maçtan 1 puan yeter’ ya da ‘Bu maçı kaybederiz’ diye bir düşünce olmaz. Bizim hedefimiz her maçtan galibiyetle ayrılmak” dedi.