Başkan Kızılkaya'dan önemli duyuru

Başkan Kızılkaya açıklamasında şu ifadelere yer verdi, “Cihanbeyli’mizde büyük önem arz eden bozuk yolların yapım ve tamirat çalışmalarına, havaların ısınmasıyla birlikte en kısa sürede başlanacaktır. Bu kapsamda, vatandaşlarımızın ileride ek maliyetlerle karşılaşmamaları adına, başta doğalgaz başvuruları olmak üzere tüm altyapı işlemlerini gecikmeden tamamlamaları önemle gerekmektedir. Önemle hatırlatırız ki, çalışmaların tamamlandığı mahallelerimizde, yapılan yolların korunması amacıyla sonradan hiçbir şekilde kazı izni verilmeyecektir. Bugün gösterilecek hassasiyet, yarın yaşanabilecek mağduriyetlerin önüne geçecektir. Cihanbeyli’mizin daha düzenli ve yaşanabilir bir görünüme kavuşması adına tüm vatandaşlarımızın gerekli hassasiyeti göstermelerini önemle rica ederiz. İlçemizde yürütülen doğalgaz çalışmaları sürecinde göstermiş oldukları ilgi ve desteklerinden dolayı Enerya Konya Bölge Müdürü Sayın Selma Hanım’a teşekkür ederiz.”