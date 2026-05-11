Konyaspor'un savunmacısı: Kupaya odaklandık

Tümosan Konyaspor’un savunmacısı Rayyan Baniya açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçı sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan 27 yaşındaki stoper Baniya, “Zor bir maç oynadığımızı söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe bu ligin en iyi takımlarından. Böyle bir takıma karşı oynadık. Tabii ki daha iyisini yapabilirdik. Bu şekilde bir skorla ayrılmayabilirdik. Ancak elimizden gelen en iyisini yaptık. Ligde deplasmanda oynayacağımız son bir maçımız kaldı. Sonrasında odaklanmamız gereken, son derece hazırlanmamız gereken çok önemli bir kupa finali maçımız var” dedi.