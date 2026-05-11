Konyaspor'un savunmacısı: Kupaya odaklandık
Konyaspor'un savunma futbolcusu Baniya, Fenerbahçe maçı sonrasında yaptığı açıklamada, 'Fenerbahçe maçından böyle bir skorla ayrılmayabilirdik. Ligde bir maçımız var sonrasında kupada çok önemli maça çıkacağız' dedi
Haberin Özeti
- • Konyaspor savunmacısı Rayyan Baniya, Fenerbahçe maçının zorlu geçtiğini belirterek, daha iyi bir skorla ayrılabileceklerini düşündüğünü ifade etti.
- • Baniya, ligde deplasmanda oynayacakları son bir maçlarının kaldığını vurgulayarak, bu maçın ardından kupa finaline odaklanacaklarını belirtti.
- • 27 yaşındaki stoper, takımın asıl hedefinin çok önemli bir kupa finali olduğunu ve bu maça yoğun bir şekilde hazırlanacaklarını sözlerine ekledi.
Tümosan Konyaspor’un savunmacısı Rayyan Baniya açıklamalarda bulundu. Fenerbahçe maçı sonrasında yayıncı kuruluşa konuşan 27 yaşındaki stoper Baniya, “Zor bir maç oynadığımızı söyleyebiliriz. Biliyorsunuz ki Fenerbahçe bu ligin en iyi takımlarından. Böyle bir takıma karşı oynadık. Tabii ki daha iyisini yapabilirdik. Bu şekilde bir skorla ayrılmayabilirdik. Ancak elimizden gelen en iyisini yaptık. Ligde deplasmanda oynayacağımız son bir maçımız kaldı. Sonrasında odaklanmamız gereken, son derece hazırlanmamız gereken çok önemli bir kupa finali maçımız var” dedi.