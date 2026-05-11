Kupa şampiyonluğunu çok istiyoruz

Tümosan Konyaspor’un Güney Koreli futbolcusu Jin-Ho Jo, Fenerbahçe maçı sonrasında konuştu. Yayıncı kuruluşa demeç veren yeşil-beyazlı futbolcu, Türkiye Kupası finaline yoğunlaştıklarını ve bu nedenle Fenerbahçe maçında istedikleri oyunu sergileyemediklerini söyledi. Güney Koreli orta saha, “Elbette her maç önemli, Fenerbahçe maçı da bizim adımıza çok önemliydi. Ancak takım olarak Türkiye Kupası finaline daha çok yoğunlaşmış durumdayız. Fenerbahçe bizden daha iyi oynadı diyebiliriz. Takım olarak en iyisini vermeye çalıştık ama skor tabii ki bu şekilde olmamalıydı. Ancak önümüzdeki kupa finali olacak ve savaşmak için oraya gideceğiz. Kupa şampiyonluğunu çok istediğimizi söylemek istiyorum” dedi.