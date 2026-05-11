3. Lig play-off finalleri nerede oynanacak?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 3.Lig play-off finallerinin oynanacağı stadyumları açıkladı

Haberin Özeti

  • Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 3. Lig play-off finallerinin oynanacağı stadyumları ve maç tarihlerini açıkladı.
  • Çorlu Spor 1947-Malatya Yeşilyurt SK 1. - 2. Grup finali 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara Eryaman Stadyumu'nda yapılacak.
  • Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK'nın 3. - 4. Grup finali 17 Mayıs Pazar İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Nesine 3.Lig play-off finallerinin oynanacağı stadyumları açıkladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) resmi internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Nesine 3. Lig play-off final müsabakalarının oynanacağı yerler duyuruldu. Buna göre, Çorlu Spor 1947-Malatya Yeşilyurt Spor Kulübü arasında oynanacak Nesine 3. Lig 1. - 2. Grup final maçına 16 Mayıs Cumartesi günü Ankara Eryaman Stadyumu ev sahipliği yapacak. Ayvalıkgücü Belediyespor ile 52 Orduspor FK arasında 17 Mayıs Pazar günü yapılacak olan 3. Lig 3. - 4. Grup final müsabakası ise İstanbul Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynanacak.

