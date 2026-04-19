Konyaspor'un kaptanı: Kupada hedef şampiyonluk

Konyaspor'un kaptanı Adil Demirbağ, Türkiye Kupası'nda şampiyon olmak istediklerini söyledi

Tümosan Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili konuşarak, “Türkiye Kupası’nda şampiyon olmak istiyoruz” dedi. Başarılı stoper, “Şehrimiz zaten hep arkamızda. Kötü gidişatta da hep arkamızda durdular. İyi bir ivme yakaladık ve Türkiye Kupası'nda iddialıyız. Fenerbahçe ile çeyrek final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızın önünde o maçı kazanıp yarı finale çıkmak istiyoruz. 

Yarı finalde gelecek takımla iyi mücadele edip, finalde de maçı kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupası finalinde şampiyon olmak istiyoruz” dedi. Kaptan, Antalyaspor galibiyetine de değinerek, “Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için ben de mutluyum. Bu maçın taraftarlarımız, şehrimiz ve camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk ve ona göre konsantre olup hazırlandık. Sahaya bütün çalıştığımız organizasyonları yansıttık. Çabamızın karşılığını aldık” dedi. 

Konyaspor'un stoperi: Nerede görev verilirse, elimden gelini yapıyorum!
Bu Habere de Bak
Konyaspor’un stoperi: Nerede görev verilirse, elimden gelini yapıyorum!
Haber Merkezi

Bakmadan Geçme

Konya'daki yürüyüş ses getirdi
Konya'daki yürüyüş ses getirdi
Konyaspor As Başkanı Tınkır: Toparlanma süreci geçirdik, daha iyi olacağız!
Konyaspor As Başkanı Tınkır: Toparlanma süreci geçirdik, daha iyi olacağız!
Konya'da leylekler vadisi canlandı
Konya'da leylekler vadisi canlandı
Konya'da korkutan kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Konya'da korkutan kaza! Otomobil ile motosiklet çarpıştı
Karatay turizmde yeni bir döneme girdi
Karatay turizmde yeni bir döneme girdi
Konya yolunda otomobil şarampole devrilmişti, acı haber geldi
Konya yolunda otomobil şarampole devrilmişti, acı haber geldi