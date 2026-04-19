Konyaspor'un kaptanı: Kupada hedef şampiyonluk

Tümosan Konyaspor’un kaptanı Adil Demirbağ, Türkiye Kupası’nda Fenerbahçe ile oynayacakları maçla ilgili konuşarak, “Türkiye Kupası’nda şampiyon olmak istiyoruz” dedi. Başarılı stoper, “Şehrimiz zaten hep arkamızda. Kötü gidişatta da hep arkamızda durdular. İyi bir ivme yakaladık ve Türkiye Kupası'nda iddialıyız. Fenerbahçe ile çeyrek final maçına çıkacağız. Taraftarlarımızın önünde o maçı kazanıp yarı finale çıkmak istiyoruz.

Yarı finalde gelecek takımla iyi mücadele edip, finalde de maçı kazanmak istiyoruz. Türkiye Kupası finalinde şampiyon olmak istiyoruz” dedi. Kaptan, Antalyaspor galibiyetine de değinerek, “Taraftarlarımızı mutlu ettiğimiz için ben de mutluyum. Bu maçın taraftarlarımız, şehrimiz ve camiamız için ne kadar önemli olduğunu biliyorduk ve ona göre konsantre olup hazırlandık. Sahaya bütün çalıştığımız organizasyonları yansıttık. Çabamızın karşılığını aldık” dedi.