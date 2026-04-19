  • Konyaspor'un stoperi: Nerede görev verilirse, elimden gelini yapıyorum!

Yeşil-beyazlı futbolcu Uğurcan Yazğılı, 'Antalya'da kazandığımız için mutluyuz. Hocam nerede görev verirse elimden gelen her şeyi yapıyorum' dedi

Konyasporlu futbolcu Uğurcan Yazğılı, “Antalya’da kazandığımız için mutluyuz. Hocam nerede görev verirse elimden gelen her şeyi yapıyorum” dedi. Maç sonunda basın mensuplarına konuşan yeşil-beyazlı futbolcu, “Son haftalarda iyi bir gidişatımız vardı. Deplasmandaki Antalyaspor maçı taraftarımız için çok önemli bir maçtı. 

Onları sevindirdiğimiz için mutluyuz. Önümüzde kupa maçı var. İnşallah o maça da en iyi şekilde hazırlanıp sonuna kadar gitmek istiyoruz. Evimizde taraftarlarımızı sevindirip yarı finale kalırız. Kazandığımız için mutluyuz" dedi. Sağ bekte forma giymesiyle ilgili konuşan Uğurcan, “Benim için fark etmiyor, hocam nerede görev verirse elimden gelen her şeyi yapıyorum daha önce de söylemiştim. Sağ bek mevkinde de oynuyorum” dedi. 

