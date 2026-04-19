Kulu'da okulların güvenliği konuşuldu

Konya’nın Kulu ilçesinde okul güvenliğine yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirildi.

Kulu Kaymakamı Ömer Faruk Canpolat başkanlığında Kaymakamlık Makamı’nda düzenlenen toplantıya; İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Genç, İlçe Jandarma Komutanı Metehan Osman Hasdemir, İlçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Bakırtaş ve şube müdürleri katıldı.

Toplantıda, öğrencilerin güvenli bir eğitim ortamında bulunmalarını sağlamak amacıyla alınacak tedbirler ve kurumlar arası iş birliği konuları ele alındı. İlçedeki okullarda güvenlik önlemlerinin artırılması, öğrencilerin huzurlu bir şekilde eğitimlerini sürdürmeleri için yapılacak çalışmalar değerlendirildi.

Kaymakam Canpolat, eğitim kurumlarının güvenliğinin öncelikli meselelerden biri olduğunu vurgulayarak, ilgili tüm kurumların koordinasyon içinde hareket etmesi gerektiğini ifade etti.