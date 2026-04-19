Fenerbahçe maçında boş yer kalmasın

Tribünlerde boşluklar var

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, taraftara “Stadı tamamen doldurun” çağrısı yaptı. Yönet, kupa maçına önem verdiklerini ve mücadeleye kazanmak için çıkacaklarını belirtti. Kritik mücadele için taraftara çağrıda bulunan Yönet, “Biz Konyasporuz, gerçekten kazanmak istiyoruz.

Taraftarlarımızın stadımızı mümkünse tamamen doldurmasını istiyoruz. Hiç boş yer kalmasın” dedi. Türkiye'deki statların boşluğuna değinen Yönet, “Stadyumlarımızda tribünlerin her zaman bir boşluk olduğunu söylüyorum. İnanılmaz bir boşluk var. Yani sahalarımız çok güzel, zeminlerimiz çok güzel.

Ülke insanı futbolu seviyor. Sevdiğini düşünüyorum. Sabahtan akşama kadar herkes futbolla yatıyor, futbolla kalkıyor. Ama statlara geldiğimiz zaman bakıyorum ve görüyorum statlarımız bomboş” ifadelerine yer verdi ve şöyle devam etti.

Bilet fiyatlarının pahalı olduğunu düşünmüyorum

“Bilet fiyatlarının da çok çok pahalı olmadığını düşünüyorum. Bu konuda da kafa yormalıyız. Niçin seyirciler statlarımızı doldurmuyorlar? Maçlara niçin ilgi göstermiyor? Bence bunların her birisi sosyolojik araştırmanın konusu olarak bilinir”. Takımın son dönemde ciddi bir ivme yakaladığının belirten Cengiz Yönet, “Futbolcularımız üzerlerindeki stresi atınca kendilerinde var olan kalite daha iyi ortaya çıkmaya başladı.

Hocamız da takımı çok iyi tanıdı. Takımıyla bir uyum yakaladı. Bunun Fenerbahçe maçında ve diğer maçların tamamında Konyaspor'a başarı getireceğini ve bizleri mutlu edeceğini düşünüyoruz” diye konuştu.