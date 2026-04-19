Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı

Fenerbahçe'de Konyaspor hazırlığı
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final maçında salı günü deplasmanda Konyaspor ile oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla başladı. Can Bartu Tesisleri’nde Teknik Direktör Domenico Tedesco yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Rizespor maçına ilk 11'de başlayan ve 60 dakika ve üzeri süre alan futbolcular günü rejenerasyon çalışması yaptı. Diğer futbolcular ise sahada ısınma, çabukluk, koordinasyon ve pas çalışmalarının ardından taktiksel ve bireysel çalışmalarla antrenmanı tamamladı. Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamlayacak ve Konya’ya hareket edecek. 

