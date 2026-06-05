Konyaspor'un gençleri Palut'u bekliyor
Geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren Konyaspor'un genç futbolcularının durumu hazırlık döneminde netlik kazanacak
Tümosan Konyaspor’da gençlerin gözü Teknik Direktör İlhan Palut’a çevrildi. Geçen sezonu kiralık olarak başka takımlarda geçiren ve takıma geri dönen yeşil-beyazlı genç isimlerin yeni sezondaki durumları hazırlık döneminde netlik kazanacak. Genç futbolcuların Konya’da yapılacak ilk etap çalışmalarına katılacakları ve bu isimlerle ilgili kararı form durumuna göre İlhan Palut’un vereceği ifade edildi. Yeşil-beyazlılarda kaleci Ahmet Daş, Metehan Mert, Utku Eriş, Rıdvan Dönmez, Abdurrahman Üresin, Adem Eren Kabak, Mücahit İbrahimoğlu, Mehmet Ali Büyüksayar ve Emir Bars 1 Temmuz'da Konya'da başlayacak yeni sezon hazırlıklarına katılacak.