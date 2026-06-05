Konyaspor'da Nagalo harekatı!

Yeşil-beyazlı ekibin Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı'nın Nagalo transferini görüşmek üzere Hollanda'ya gittiği belirtildi

Konyaspor'da Nagalo harekatı!
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • Konyaspor Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı, stoper Adamo Nagalo transferini görüşmek üzere Hollanda'ya gitti.
  • Küçükbakırcı'nın PSV ekibiyle masaya oturarak Nagalo'nun en az bir yıl daha kiralanması için anlaşma arayacağı belirtildi.
  • Bu transfer sürecinin uzun sürebileceği ancak olumlu sonuçlanması adına tüm şartların zorlanacağı ifade ediliyor.

Tümosan Konyaspor’da dış transferde izlenecek yol belli olurken, iç transferde de yeniden anlaşma sağlanması planlanan isimlerle ilgili temaslar da başladı. Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı’nın stoper Adamo Nagalo’nun transferini bitirmek üzere Hollanda’ya gittiği ifade edildi. Küçükbakırcı’nın PSV ekibiyle masaya oturacağı ve Nagalo’nun en az bir yıl daha kiralanması adına anlaşma zemini arayacağı bildirildi. Bu transfer sürecinin biraz uzun sürebileceği ancak olumlu sonuçlanması adına tüm şartların zorlanacağı gelen bilgiler arasında. 

Haber Merkezi

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