Konyaspor'da Nagalo harekatı!

Bu transfer sürecinin uzun sürebileceği ancak olumlu sonuçlanması adına tüm şartların zorlanacağı ifade ediliyor.

Küçükbakırcı'nın PSV ekibiyle masaya oturarak Nagalo'nun en az bir yıl daha kiralanması için anlaşma arayacağı belirtildi.

Tümosan Konyaspor’da dış transferde izlenecek yol belli olurken, iç transferde de yeniden anlaşma sağlanması planlanan isimlerle ilgili temaslar da başladı. Futbol Şube Sorumlusu Yusuf Küçükbakırcı’nın stoper Adamo Nagalo’nun transferini bitirmek üzere Hollanda’ya gittiği ifade edildi. Küçükbakırcı’nın PSV ekibiyle masaya oturacağı ve Nagalo’nun en az bir yıl daha kiralanması adına anlaşma zemini arayacağı bildirildi. Bu transfer sürecinin biraz uzun sürebileceği ancak olumlu sonuçlanması adına tüm şartların zorlanacağı gelen bilgiler arasında.