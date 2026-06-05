A Milliler, 20 bin kilometrelik uçuş yapacak!

A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda 3 grup karşılaşmanı 2 farklı ülkedeki 3 şehirde oynayacak. Kuzey Amerika kıtasındaki 2026 FIFA Dünya Kupası, dört zaman dilimi ve üç ülkeyi kapsayan 16 şehirde düzenlenecek. ABD, Kanada ve Meksika'nın ev sahipliğindeki 2026 FIFA Dünya Kupası maçlarının oynanacağı statlar açıklanırken A Milli Futbol Takımı, 2026 FIFA Dünya Kupası'nda Avustralya ile 14 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda, Paraguay ile 20 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'nda ve ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Öte yandan, A Milli Futbol Takımı, Dünya Kupası hazırlıkları çerçevesinde Venezuela ile 7 Haziran Pazar günü ABD'nin Florida eyaletindeki Inter Miami Stadı'nda TSİ 01.00'de oynayacak. ABD ve Kanada'da oynayacağı grup maçlarının sonuna kadar en az 20 bin km yol yapacak milli takım, turnuvadaki yolculuğu sona erdiğinde ülkeye dönüşle birlikte dünya çevresinde bir turluk mesafeyi (yaklaşık 40 bin kilometre) kat etmiş olacak.

Grup maçları sonuna kadar 20 bin km uçuş

Ay-yıldızlı futbolcular, İstanbul'dan yola çıkarak ABD'deki 1 hazırlık karşılaşması, ABD ile Kanada'daki toplam 3 farklı statta oynanacak grup maçları ve Phoenix'teki kamp alanına dönüşler dahil 20 bin kilometre uçacak. Bu uçuşlara milli takımın Dünya Kupası serüveni sona erdiğinde İstanbul'a dönüş de eklenerek kat edilen toplam mesafe yaklaşık 11 bin kilometre artacak.

İstanbul'dan ilk maçın oynanacağı Kanada'nın Vancouver şehrine geçmeden önce yapacağı hazırlık maçları için Miami'ye gidecek milli takım, İstanbul-Miami arası 12 saatlik uçuşla 9 bin 600 kilometre yol kat edecek. Dünya Kupası öncesi kamp yapacağı Phoenix'e geçecek milli takım, Miami-Phoenix arası 4,5 saatlik uçuşla 3 bin 200 kilometre yol yapacak ve Dünya Kupası maçlarına hazırlanacak. Ay-yıldızlı takım, ilk maçını Avustralya ile 14 Haziran'da Kanada'daki BC Place Vancouver Stadı'nda oynayacak ve Phoenix'ten 3 saatlik uçuş ve 2 bin kilometre mesafedeki Vancouver'a uçacak.

Paraguay ile 20 Haziran'da ABD'deki San Francisco Bay Bölgesi Stadı'ndaki maç için ise A Milli Futbol Takımı, Vancouver şehrinden 2 saatlik uçuş ve bin 300 kilometre mesafedeki San Francisco'ya geçecek. ABD ile 26 Haziran'da ABD'deki Los Angeles Stadı'nda karşı karşıya gelecek ay-yıldızlılar, Phoenix'ten 1 saatlik uçuş ve 600 kilometre mesafedeki Los Angeles'a gidecek. Böylece, milli takım ve taraftarlar, grup maçları sonuna kadar dünya çevresinde 40 bin kilometrelik bir tur uzunluğun yarısı yol kat etmiş olacak. Turnuvaya erken bir vedada bile son grup maçından sonra İstanbul'a dönüş için 14 saatlik uçuş ve 11 bin kilometre gelecek milli takım, toplamda 42 saatlik uçuşla 31 bin kilometre yol yapacak. A Milli Futbol Takımı maçlarını statlarda izlemek isteyen Türk taraftarlar, İstanbul'dan yola çıkarak 3 farklı stattaki grup maçları için ülkeye dönüş dahil 23 bin kilometreye ulaşacak.

Dünya çevresinde “bir tur”

Turnuvada ABD, Paraguay ve Avustralya ile aynı grupta yere alan A Milli Futbol Takımı'nın grup maçlarının ardından üst turlara çıkması durumunda yeni seyahatlerle uçuş mesafeleri de uzayacak. Ay-yıldızlılar, Dünya Kupası'nda finale giden yolda üst turlara çıkması durumunda ise futbolcular dünya çevresinde bir turluk mesafeye yakın bir yol kat etmiş olacak. Grup maçları sonunda 20 bin km yol yapmış olacak milli takım ve taraftarlar, yaklaşık 11 bin km uçuş mesafesindeki İstanbul'a dönüş dahil üst turlara da çıkması durumunda 40 bin kilometrelik dünya çevresinde bir tur uzunluğa yakın yol kat etmiş olacak.