Eski Konyasporlu hukuk mücadelesini kazandı
Samuel Eto'o, İspanya'da vergi kaçırmayla ilgili hukuk mücadelesini 21 yıl sonra kazandı
Haberin Özeti
- • Eski futbolcu Samuel Eto'o, İspanya Ulusal Mahkemesi'nde 21 yıllık vergi kaçırma davasını kazanarak temize çıktı.
- • Ulusal Mahkeme, Eto'o'nun 2004-2009 yıllarına ait imaj hakkı gelirlerini beyan etmediği iddialarını reddederek 900 bin avro ödeme kararını iptal etti.
- • Eto'o, bir dönem ülkemizde Antalyaspor ve Konyaspor'da oynamıştı; ancak kararın Yüksek Mahkeme'de temyize gitme yolu açık.
Eski Kamerunlu futbolcu Samuel Eto'o, İspanya'da 2005 yılından bu yana devam eden hakkındaki vergi kaçırma iddialarıyla ilgili davayı kazandı. İspanya Ulusal Mahkemesi, Eto'o'nun 2017 ve 2019 yıllarında iki ayrı mahkeme tarafından kendisine verilen kararlara karşı yaptığı itirazları haklı buldu. Kamerunlu futbolcu, 2004-2009 yılları arasında Barcelona'da forma giydiği dönemde imaj haklarından elde ettiği önemli geliri, kişisel gelir vergisi beyannamesinde taşınır sermaye geliri olarak vergilendirmesi gerekirken bunu beyan etmediği için yargılanmıştı.
Ulusal Mahkeme, Eto'o'nun İspanya Vergi Dairesine yaklaşık 900 bin avro ödemesinin ibraz edildiği diğer iki mahkemenin kararlarını iptal etti. Eto'o 21 yıl süren hukuk mücadelesinde kazansa da, kararın Yüksek Mahkeme'de temyize gitme yolunun açık olduğu belirtildi. Eto’o bir dönem ülkemizde Antalyaspor’da uzun yıllar görev almış ve son olarak Konyaspor’da forma giymişti.