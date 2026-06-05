Konya'da velinin çocuğa şiddet iddiası gündem oldu!

Olay, 18 Mayıs Pazartesi günü Konya'nın Selçuklu ilçesindeki Piri Reis İlkokulu'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, geçtiğimiz yıl ailesinin Konya'ya taşınmasıyla okula geldiği öğrenilen ilkokul 4. sınıf öğrencisi 10 yaşındaki M.Ç.A., sınıf arkadaşı ile tartıştı. Tartışma sonrası okula gelen öğrencinin annesi, M.Ç.A.'yı okul yanındaki parka gittiği sırada darp etti. Eve giden M.Ç.A.'nın olayı anlatması üzerine ailesi hastaneye giderek darp raporu aldı. Durumu karşı aileye bildiren baba Adem Aksoy daha sonra karakola giderek şikayetçi oldu.

“Darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldum”

Olay gününü anlatan 10 yaşındaki M.Ç.A.'nın babası Aksoy, şunları dile getirdi:

“Yaklaşık bir yıldır aynı problemlerle karşılaşıyoruz ve çocuğumuzu bir türlü okula ısıtamadık. Sebebi ise çocuklar arasında tartışmalar olabilir diyerek hiçbir şekilde çocuğu dikkate almadık. Sonrasında ben okul idari birimlerine de söyledim bu durumu ‘sınıfını değiştirelim' diye. Olay günü çocuklar okula geliyor, okulda hiçbir şey yok, arkadaş ortamında çocuğu sınıfta istemiyorlar ‘sen sonradan geldin, bizimle oyun oynama' çocuğu hep dışlamaya çalışmışlar. O gün benim oğlum arkadaşı ile parka oynamaya gidelim diye okuldan çıkıyor. Karşı tarafın, çocuğun annesi de direkt çocuğa saldırmış ‘sen benim oğluma nasıl kötü konuşursun, nasıl vurursun' gibi. Çocuğuma soruyorum ‘hiçbir şey yapmıyorum ben' diyor. Gelen kadın çocuğun kollarını kendine bağlatmış sonra kendi kafasına vurdurtmuş defalarca. Kolları morarmış, çocuğun sırt bölgesinde morarmalar var, ayaklarında da vurmuş orada da morarmalar var. Çocuk sonrasında eve gidip ağlayınca sorduk ‘ne oldu' diye. ‘Beni arkadaşımın annesi darp etti' dedi. Çocuğa baktım her taraf mosmor. Ben de hastaneye götürüp darp raporu aldıktan sonra şikayetçi oldum”

“Çocuğu hiçbir şekilde okula gönderemiyorum”

Aksoy, olaydan çocuğunun psikolojik olarak etkilendiğini söyleyerek şunları ekledi: