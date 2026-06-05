Başkan Özgökçen'in acı günü

Merhume Şerife Hanım'ın Avukat Ali Neyin'in de kız kardeşi olduğu öğrenilirken, cenazesi bugün defnedilecek.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'in halası Şerife Hanım vefat ederek ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen’in halası Şerife Hanım vefat etti. Merhume Şerife Hanım'ın, Avukat Ali Neyin’in de kız kardeşi olduğu öğrenildi. Hanım’ın Vefat haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.

Şerife Hanım'ın cenazesi, bugün cuma namazının ardından Araplar Mezarlığı'nda toprağa verilecek

Yeni Meram ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet, başta Fatih Özgökçen olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz.

