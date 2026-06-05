Başkan Özgökçen'in acı günü

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'in halası Şerife Hanım hayata gözlerini yumdu. Şerife Hanım'ın cenazesi bugün Cuma namazının ardından Araplar Mezarlığına defnedilecek.

Başkan Özgökçen'in acı günü
Haber Merkezi
Haber MerkeziEditöryal
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Haberin Özeti

  • AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen'in halası Şerife Hanım vefat ederek ailesini ve sevenlerini yasa boğdu.
  • Merhume Şerife Hanım'ın Avukat Ali Neyin'in de kız kardeşi olduğu öğrenilirken, cenazesi bugün defnedilecek.
  • Şerife Hanım'ın naaşı, Cuma namazının ardından Konya Araplar Mezarlığı'nda toprağa verilecek; Özgökçen ailesine başsağlığı dilendi.

AK Parti Konya İl Başkanı Fatih Özgökçen’in halası Şerife Hanım vefat etti. Merhume Şerife Hanım'ın, Avukat Ali Neyin’in de kız kardeşi olduğu öğrenildi. Hanım’ın Vefat haberi ailesini ve sevenlerini yasa boğdu. 

Şerife Hanım'ın cenazesi, bugün cuma namazının ardından Araplar Mezarlığı'nda toprağa verilecek 

Yeni Meram ailesi olarak, merhumeye Allah'tan rahmet, başta Fatih Özgökçen olmak üzere ailesi ve yakınlarına başsağlığı diliyoruz. 
 

Haber Merkezi

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