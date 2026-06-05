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Konya'da yabancı uyruklu ailede bıçaklar konuştu

Konya'nın Selçuklu ilçesinde eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan kadın tedavi altına alındı.

Konya'da yabancı uyruklu ailede bıçaklar konuştu
AA
AAAnadolu Ajansı
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Yabancı uyruklu İbrahim El F. boşanma aşamasındaki eşi Emine El M'nin Akıncılar Mahallesi Dündar Sokak'taki evine geldi. Henüz belirlenemeyen nedenle çıkan tartışma kavgaya dönüştü. İbrahim El F, Emine El M'yi bıçaklayarak olay yerinden kaçtı.

Konya'da yabancı uyruklu ailede bıçaklar konuştu

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İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Ağır yaralanan kadın Necmettin Erbakan Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri, İbrahim El F'yi yakalamak için çalışma başlattı.
 

AA

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