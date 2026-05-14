  • Konyaspor-Trabzonspor finalinin toplantısı yapıldı

Türkiye Kupası finalinde Antalya'da oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçının güvenlik toplantısı gerçekleştirildi

Haber Merkezi
Türkiye Kupası finalinde Antalya’da oynanacak Konyaspor-Trabzonspor maçının güvenlik toplantısı yapıldı. Antalya’da sporun huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi amacıyla düzenlenen İl Spor Güvenliği Toplantısı, Antalya Valisi Hulusi Şahin başkanlığında gerçekleşti. Antalya Valiliği İl Güvenlik Kurulu, 13 Mayıs Çarşamba günü "Kupa” koduyla topladı.

Konuyla ilgili olarak yapılan yazılı açıklamada, “Antalya'da sporun huzur ve güven içerisinde gerçekleşmesi amacıyla düzenlenen İl Spor Güvenliği Toplantısı, Valimiz Hulusi Şahin başkanlığında yapıldı. Toplantıda; Türkiye Kupası Finali ve Süper Lig karşılaşmaları kapsamında alınacak güvenlik önlemleri detaylı şekilde ele alındı. Müsabaka öncesi, sırası ve sonrasında uygulanacak güvenlik tedbirleri, taraftarların güvenli ulaşımı ve stadyum çevresindeki koordinasyon planları değerlendirildi” ifadeleri kullanıldı. 

