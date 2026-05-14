Türk Eğitim-Sen'den 'Önce Ülkem' ve 'Liyakat' vurgusu

“ÖNCE ÜLKEM” ANLAYIŞIYLA MÜCADELE EDİYORUZ

İstişare programının açılış konuşmasını yapan Türk Eğitim-Sen Konya 3 No’lu (Üniversite) Şube Başkanı Prof. Dr. Bilgehan Kekeç şunları söyledi: “Sahadaki mücadelemiz devam ediyor. Gerçekten güzel bir mücadeleyle önemli işler başardığımızı düşünüyoruz. Özellikle Nisan ve Mayıs aylarında ciddi bir mücadele ortaya koyduk.

‘Önce ülkem’ anlayışıyla hareket ediyoruz. Bu düsturla liyakatin peşindeyiz. Layık olan insanlarımızı, layık oldukları görevlerde görmekten mutluluk duyuyoruz. Arkadaşlarımızın da başarılı işler yaptığına şahit oluyoruz. Bu noktada gerek genel merkezimiz gerekse Türk Eğitim-Sen Konya 3 No’lu Üniversite Şubesi olarak her zaman sizlerin yanında olmaya çalışıyoruz.

Sizin derdiniz bizim derdimizdir. Sahada her arkadaşımıza temas etmeye gayret ediyoruz. Bizler doğru bildiğimiz yolda, doğru adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz. Sizlerin varlığı ve bize kattığınız güçle daha da motive oluyoruz.

İnşallah daha iyi noktalara geleceğiz. Her zaman haklının yanında olmaya çalışıyoruz. Haklı mücadelemizi kararlılıkla sürdürme niyetindeyiz.”

‘ADALET VE LİYAKAT TALEBİMİZDEN VAZGEÇMEYECEĞİZ’

Sendikal çalışmaları yürütürken adalet ve liyakat taleplerinden vazgeçmeyeceklerini ifade eden Türk Eğitim-Sen Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Fatih İşcan şunları söyledi: “Türk Eğitim-Sen sadece bir sendika değil, milli bir sivil toplum kuruluşudur. Öncelikle Türkiye sevdasını ortaya koyan, emek mücadelesini vatan sevgisiyle birleştiren, eğitim çalışanlarının her zaman yanında olan ve gücünü onlardan alan milli bir yapıdır. Türk memur hareketinin amiral gemisi olduğunu da zaten sizler biliyorsunuz. Böyle bir çatı altında sizlerle birlikte olmaktan büyük mutluluk duyuyorum.

Bugün eğitim çalışanlarının en önemli sorunlarından biri liyakatsizlik ve adaletsizliktir. Sistem maalesef çoğu zaman bu anlayış üzerine ilerliyor. Biz her zaman şunu söylüyoruz: ‘Devlete sadakat, Türk milletine hizmet.’ Bizim önceliğimiz budur. Üniversitelerde bazı rektörler, rektör yardımcıları ve genel sekreterler bize, ‘Sendika olarak sizlerin beklentisi nedir?’ diye soruyor.

Bizim cevabımız nettir: Adalet ve liyakat istiyoruz. Bunun dışında özel bir talebimiz ya da ayrıcalık beklentimiz yok.”