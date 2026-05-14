Konyalı eczacılardan önemli açıklamada

Konya 5. Bölge Eczacı Odası Başkanı Ahmet Hakan Koru, ‘14 Mayıs Bilimsel Eczacılık Günü’ dolayısıyla açıklamada bulundu. Koru, yaptığı açıklamada eczacıların sağlık sistemindeki rolünün güçlendirilmesi gerektiğini vurguladı.

Bilimsel eczacılığın Türkiye’deki başlangıcı kabul edilen 14 Mayıs 1839’dan bu yana 187 yıl geçtiğini hatırlatan Koru, mesleğin bilimsellik, etik ilkeler ve halk sağlığını koruma anlayışı üzerine inşa edildiğini ifade etti.

Türkiye genelinde 30 bini aşkın toplum eczanesi ve yaklaşık 55 bin eczacının hizmet verdiğini belirten Koru, eczanelerin sağlık sisteminin en yaygın, en erişilebilir ve en güvenilir sağlık noktalarından biri olduğunu söyledi.

Türk Eczacıları Birliği’nin bu yılki temasının “Sağlıklı Yaşamda Toplum Eczaneleri Birinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin Gücü Eczacı olduğunu hatırlatan Koru, “Dünyada sağlık sistemlerinin artık yalnızca tedavi odaklı değildir. Özellikle pandemi sonrası eczaneler aşılama, kronik hastalık takibi, danışmanlık ve risk değerlendirme hizmetlerinde daha etkin rol üstlenmiştir.

Doğru planlanan bir modelle eczanelerimiz koruyucu sağlık hizmetlerinin en güçlü paydaşlarından biri olabilir”ifadelerini kullandı.

Yeni Fakülte Açılışları Durdurulmalıdır

Koru, eczanelerin sağlık sistemindeki önemine dikkat çekerek, yalnızca Sosyal Güvenlik Kurumu reçeteleri kapsamında yılda yaklaşık 508 milyon reçetenin eczanelerde işlem gördüğünü dile getirdi.

Türkiye nüfusunun giderek yaşlandığını ve kronik hastalık yükünün arttığını ifade eden Koru, son bir yılda yaklaşık 30 milyon kişiye kronik hastalık taraması yapıldığını, 7 milyon yeni tanı konulduğunu ifade etti.

Genç eczacıların yaşadığı istihdam sorunu yaşadıklarına dikkat çeken Koru, 2001 yılında yalnızca 8 olan eczacılık fakültesi sayısının bugün 64’e yükseldiğini belirtti. Buna karşın tam akredite eğitim veren fakülte sayısının oldukça sınırlı olduğunu kaydeden Koru, “Son yıllarda mezun sayısındaki hızlı artışın ciddi bir istihdam krizine yol açıyor.

Yeni fakülte açılışları durdurulmalıdır. Kontenjanlar ülke ihtiyaçlarına göre yeniden düzenlenmelidir” şeklinde konuştu. İlaç eksikliğinin büyük bir sorun olduğunu anlatan Koru, bunun kendilerinden kaynaklanmadığını ifade ederek, “Mevcut ilaç fiyatlandırma politikaları ve ekonomik koşullar temel nedenler arasındadır.

Türkiye’de yenilikçi ilaçlara erişimin giderek zorlaşıyor. Yerli ilaç üretimi stratejik bir devlet politikası haline getirilmelidir”dedi. Konya 5. Bölge Eczacı Odası’nın 70 yılı aşkın geçmişi ve 1500 üyesiyle halk sağlığı için mücadele etmeyi sürdüreceğini belirten Koru, ekonomik olarak güçlü ve mesleki bağımsızlığı korunmuş eczanelerin sağlık sistemi açısından hayati önem taşıdığını vurguladı.