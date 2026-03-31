Konyaspor teknik patronu Palut: Samsunspor flaş bir takım

Tümosan Konyaspor’un Teknik Direktörü İlhan Palut, Samsunspor maçının zor geçeceğini ancak hedeflerinin puanlarla dönmek olduğunu söyledi. Bugünkü idman öncesinde basın mensuplarıyla bir araya gelen Palut sözlerine sakat futbolculara değinerek başlarken, şu ifadeleri kullandı.

Morten ve Kramer’in son durumu nasıl?

“Milli ara öncesi maçlar hafta içi oynandı. Sonrasında belirli bir süre izin vardı. İzin sonrası çalışmalarımıza başladık. 4 tane futbolcumuz milli takımda, bu isimler çalışmalara katılamadı. Morten Bjorlo’nun da milli arada tedavisi devam ediyor. Çalışmalarda yer almıyor, önümüzdeki günlerde gelişimini takip edeceğiz. Bunun dışında Blaz Kramer ile alakalı sağlık ekibiyle birlikte yüklenme, dinlendirme gibi dengeleri beraber yürütüyoruz. Şu an için çok büyük bir sorunu yok. Ancak dikkatli bir yürüttüğümüz süreç”.

Samsunspor maçında hedef puan ya da puanlar

“Dün izin yaptık, bugün itibariyle Samsunspor maçının hazırlıklarına tekrar başladık. Cumartesi günü Samsun’a gideceğiz. Samsunspor takımı geçen sezonun flaş takımı, Avrupa kupasında yer aldılar. Bu sene de çok iyi başladılar. Avrupa’da iyi performans gösterdiler. Genel olarak iyi bir takım, mücadeleci bir takım ve sakatların dönmesiyle seçenekleri çoğalan bir takım. Hangi maç olsaydı da bu ligin boyutunda çok ciddi ve zor maç tanımını yapacaktık. Her maç ve puan önemli. Biz de hazırlıklarını bitirdikten sonra Samsun’a gideceğiz ve en yüksek şiddetle mücadele etmeye çalışacağız. İyi oyun oynamaya çalışacağız ve çok ihtiyacımız olan puanlara veya puana sahip olup, oradan dönmeye çalışacağız”.