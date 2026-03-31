KSO’dan sanayide büyük dönüşüm planı

Konya Sanayi Odası’nın (KSO) Mart Ayı Meclis Toplantısı gerçekleştirildi. KSO Meclis Başkanı Memiş Kütükcü’nün başkanlığında, meclis ve meslek komitesi üyelerinin katılımıyla gerçekleştirilen toplantıda konuşan KSO Başkanı Mustafa Büyükeğen, küresel ekonomide yaşanan dalgalanmaların artık geçici değil, kalıcı bir yeni normal haline geldiğini söyledi.

Üretim yapmanın zorlaştığını, rekabetin daha da sertleştiğini ve küresel dengelerin çok daha hassas hale geldiğini vurgulayan Başkan Büyükeğen, özellikle Orta Doğu’da İran, İsrail ve Amerika hattında devam eden savaşın küresel ekonomi ve enerji piyasaları üzerindeki etkilerinin daha net bir şekilde görüldüğünün altını çizdi. Büyükeğen, "Bölgede istikrarsızlık artıyor. Petrol ve enerji fiyatları yükseliyor. Sanayinin en temel girdilerinden biri olan enerji fiyatlarındaki her artış, doğrudan üretim maliyetlerine de yansıyor. Bu durum yalnızca enerji faturalarını değil; lojistik maliyetlerini, hammadde fiyatlarını ve küresel tedarik zincirlerini de maalesef etkiliyor" dedi.

“Çin ile rekabette bir eylem planı ortaya konulmalı”

Konuşmasında, küresel rekabette Çin’in artan etkisine dikkat çeken Büyükeğen, Türkiye’nin Çin’e karşı rekabet konusunda bir eylem planı ortaya koyması gerektiğini vurguladı. Büyükeğen, "Çin geçmişte de önemli bir üretim merkeziydi. Bugün ise; ölçek ekonomisi, maliyet avantajı ve devlet destekli sanayi politikaları sayesinde küresel ticarette çok daha belirleyici bir aktör konumunda. Ülke olarak Çin’le rekabet konusunda kapsamlı bir eylem planı ortaya koymamız büyük önem taşıyor. Bu planın; dönüşümü hızlandıran, verimliliği artıran ve yüksek katma değerli üretimi önceleyen bir odağa sahip olması şart" şeklinde konuştu.

“KSO, 3 temel önceliğe odaklandı”

Konya’nın sanayide önemli bir noktaya ulaştığını hatırlatan Büyükeğen, şehrin artık yeni bir faza ihtiyacı olduğunu, Konya Sanayi Odası olarak bu yeni dönemde, üç temel önceliğe odaklandıklarını duyurdu. Birinci önceliklerinin topyekun kalkınma modeli olduğunu anlatan Büyükeğen, artık şehir merkezindeki OSB’lerde mümkün olduğunca yeni genişleme alanları açmayacaklarını, yeni organize sanayi bölgelerini ilçelere kurarak, topyekun bir kalkınma modeli oluşturmak istediklerini ifade etti.

İkinci önceliklerinin şehre bir serbest bölge kazandırılması olduğunun altını çizen Büyükeğen, konuşmasını şöyle sürdürdü: "Bu konuda çalışmalarımız devam ediyor. Talep dosyamızı Ticaret Bakanlığımıza ilettik. Süreci Valimiz, Büyükşehir Belediye Başkanımız ve oda-borsalarımızla birlikte yakından takip ediyoruz. Serbest bölge, ihracat odaklı üretimimizi artıracak ve Konya’yı küresel ticaret ağına daha güçlü bağlayacaktır. Üçüncü önceliğimiz ise; yüksek katma değerli üretimimizi artırmak. Konya sanayisi artık düşük teknoloji üretiminden büyük ölçüde çıkmış durumda. Bugün orta-yüksek ve yüksek teknoloji üretim oranımızın toplamı yüzde 48,5 seviyesinde. Bizim hedefimiz bu oranı yüzde 70’lere taşımak."



Konya sanayisinin zorlaşan tüm şartlara rağmen üretim kararlılığından ve ihracat vizyonundan asla vazgeçmeyeceğini vurgulayan Büyükeğen, konuşmasının devamında odanın aylık faaliyetleri hakkında bilgi vererek sanayicilerin sorularını cevaplandırdı.