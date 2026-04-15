Konyaspor taraftarı Antalya'ya çıkarma yapacak
Yeşil-beyazlı taraftarlar, zorlu Antalyaspor maçında kendilerine ayrılan tribünü doldurarak takımı yalnız bırakmayacak
Tümosan Konyaspor taraftarı, cuma günü oynanacak Antalyaspor maçına çıkarma yapacak. Nalçacılılar Taraftar Grubu ücretsiz deplasman organizasyonu düzenliyor. Taraftarlar için hazırlanan organizasyonun, maç biletini tanımlatan taraftarlar için ücretsiz olacağı duyuruldu. Konyaspor taraftarlarının yer alacağı misafir tribünü bilet fiyatı ise 455 TL olarak açıklandı. Konyaspor taraftarı, kendilerine ayrılan tribünü doldurarak takımlarını yalnız bırakmayacak.