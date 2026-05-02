Konyaspor Osman Demir: Performanstan mutluyuz
Süper Lig'in 32'inci hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a deplasmanda 3-2 mağlup olan yeşil beyazlı temsilcimiz TÜMOSAN Konyaspor'da yenilgiye rağmen mücadele eden genç oyuncuların performansı beğenildi. Karşılaşmanın ardından Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir mücadeleyi değerlendirirken Kupa maçı içinde önemli açıklamada bulundu.
Haberin Özeti
- • Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir, Çaykur Rizespor'a 3-2 yenildikleri Süper Lig maçında genç ve az süre alan oyuncuların mücadelesinden memnuniyet duyduklarını belirtti.
- • Demir, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde salı günü İstanbul'da Beşiktaş ile oynayacakları zorlu maça tüm güçleriyle hazırlandıklarını vurguladı.
- • Kupa mücadelesinin Avrupa hedefi için kritik iki maçlık bir yol olduğunu belirten Demir, Beşiktaş karşısında en iyi mücadeleyi vereceklerini söyledi.
Karşılaşmayı değerlendiren Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir ise, "Çok kısa sürede zorluk seviyesi yüksek maçlar oynadık. Bu süreçte yıpranan oyuncularımız oldu, yorgunluk binen oyuncularımız oldu ve bu bir hafta içinde üç maçımız daha vardı. Bunlardan bir tanesi Rizespor, salı günü İstanbul'da Beşiktaş ve daha sonrası cumartesi günü ligde tekrar Fenerbahçe'yle oynayacağız. Burada tabii bir programlama yapmamız gerekiyordu bu konuda. Buraya da daha az süre alan oyuncularımızla ve akademiden genç oyuncularımızla geldik ve oyuncularımızın mücadelesinden, ortaya koydukları karakterden ve performanstan mutluyuz. Güzel bir maç oldu, karşılıklı goller oldu. Hem Rizespor adına hem bizim adımıza daha fazla goller olabilir miydi? Evet, olabilirdi ama genel manada bizim adımıza sevindirici olan diğer oyuncularımızı görmek oldu; onların mücadelesi de açıkçası bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.
HERŞEYİMİZLE KUPA MAÇINA HAZIRLANIYORUZ
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakasında salı günü Beşiktaş ile oynayacaklarını hatırlatan Demir, "Neresinden bakarsanız bakın çok zor bir maç. Beşiktaş'la İstanbul'da oynuyorsunuz. Kolay değil ama şu demek değil ki biz de kolay teslim olacağız. Tamamıyla oraya hazırlanıyoruz, bu maçı unuttuk. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. İnşallah bizim adımıza iyi geçer diye düşünüyorum. Tabii ki de iki maçlık bir yol kaldı Avrupa için. Kolay mı? Değil elbette ama her şeyimizle oraya hazırlanıyoruz." diye konuştu.