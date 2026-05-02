Konyaspor Osman Demir: Performanstan mutluyuz

Karşılaşmayı değerlendiren Konyaspor Yardımcı Antrenörü Osman Demir ise, "Çok kısa sürede zorluk seviyesi yüksek maçlar oynadık. Bu süreçte yıpranan oyuncularımız oldu, yorgunluk binen oyuncularımız oldu ve bu bir hafta içinde üç maçımız daha vardı. Bunlardan bir tanesi Rizespor, salı günü İstanbul'da Beşiktaş ve daha sonrası cumartesi günü ligde tekrar Fenerbahçe'yle oynayacağız. Burada tabii bir programlama yapmamız gerekiyordu bu konuda. Buraya da daha az süre alan oyuncularımızla ve akademiden genç oyuncularımızla geldik ve oyuncularımızın mücadelesinden, ortaya koydukları karakterden ve performanstan mutluyuz. Güzel bir maç oldu, karşılıklı goller oldu. Hem Rizespor adına hem bizim adımıza daha fazla goller olabilir miydi? Evet, olabilirdi ama genel manada bizim adımıza sevindirici olan diğer oyuncularımızı görmek oldu; onların mücadelesi de açıkçası bizi mutlu etti” ifadelerini kullandı.

HERŞEYİMİZLE KUPA MAÇINA HAZIRLANIYORUZ

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final müsabakasında salı günü Beşiktaş ile oynayacaklarını hatırlatan Demir, "Neresinden bakarsanız bakın çok zor bir maç. Beşiktaş'la İstanbul'da oynuyorsunuz. Kolay değil ama şu demek değil ki biz de kolay teslim olacağız. Tamamıyla oraya hazırlanıyoruz, bu maçı unuttuk. Elimizden gelenin en iyisini yapacağımıza inanıyorum. İnşallah bizim adımıza iyi geçer diye düşünüyorum. Tabii ki de iki maçlık bir yol kaldı Avrupa için. Kolay mı? Değil elbette ama her şeyimizle oraya hazırlanıyoruz." diye konuştu.