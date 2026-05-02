Rizespor Recep Uçar: Ligin en formda takımlarından birini yendik

Çaykur Rizespor- TÜMOSAN Konyaspor maçının ardından mücadeleyi değerlendiren Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar, “Maça kısaca benim tarafımdan bakarsan çok iyi başladığımız bir oyun. İlk on beş dakikada belki üç net pozisyon. Sonrasında bizim adımıza şanssızlık, belki bir hata diyelim. Futbolun içinde olan pozisyonlardan biri; geriye düştük ama Allah'tan çabuk reaksiyon verdik. İkinci yarı biraz da dokunuşlar yaparak, içeride teknik anlamda da biraz daha gene oyun iştahımızla başladık. Taylan'ın net şutu Bazoer'den döndü, belki o gol olsa erken gol bulabilecektik ama sonrasında özellikle baskı sonrası Laçi'nin iyi pasıyla, Mebude ile bulduğumuz golle önce 2-1'e sonra da Augusto'un fantastik golüyle 3-1'e getirdiğimiz bir oyun. O bölümde tekrar Casper ile girdiğimiz, diğer oyuncularla pozisyonlar var. Bir türlü farkı daha artırabilirdik ama artıramadığımız bir oyun. 89’da bölümleri daha iyi oynamamız lazım. Belki benim adıma en büyük dersler bu, oyuncularımıza da söyledim içeride. Son bir iki dakikada ne kadar heyecan yarattı bizde. 3-2'den sonra da bir tane daha Bardhi’nin pozisyonu gibi pozisyon olsaydı bizim adımıza çok canımızı yakardı”dedi.

KONYASPOR'DAKİ BİRÇOK OYUNCU BENİM TALEBEM

Konyaspor’un ligin en formda takımı olduğunun da altını çizen Çaykur Rizespor Teknik Direktörü Recep Uçar konuşmasını şöyle sürdürdü: “Şükürler olsun bugün bence çok değerli bir üç puan aldık. Evimizde kazanmaya devam ettik. Ligin en formda olan takımlarından birini yendik. Bugün Konyaspor'da sahaya çıkan bütün oyuncular ki birçoğu benim talebem diyeyim, yani sezon başı bu kulübe kazandırdığım oyunculardan bazıları. Onlar da iyi performans gösterdiler, gerçekçi olmak gerekirse. Ama çok değerli bir üç puan, ondan dolayı oyuncularımı tekrar yürekten kutluyorum. Camiamıza hayırlı uğurlu olsun” dedi.