Konyaspor kaptanından milli takıma mesaj

Konyaspor'un kaptan Adil Demirbağ, Dünya Kupası'nda milli takıma başarı dileyerek, 'Biliyorum inşallah bir gün Milli Takım forması giyeceğim' dedi

Tümosan Konyaspor'da kaptan Adil Demirbağ, A Milli Takım'ın Dünya Kupası kadrosunda yer alamamanın üzüntüsünü yaşasa da ay-yıldızlı ekibi sonuna kadar destekleyeceğini açıkladı. Konyaspor'da başarılı bir sezon geçiren Adil Demirbağ, A Milli Takım hakkında yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi.

“Her Türk futbolcu gibi benim de hayalim Milli Takım'da forma giymek. Tabii ki bunun için çabalıyorum, çalışıyorum, mücadele ediyorum. Her zaman iyi olmak zorundasınız. Sonuçta yaptığımı iş kolay değil. Hem psikolojik hem mental hem fiziken iyi durumda olmanız gerekiyor yukarılarda olabilmek için. Hayalim zaten. Ben biliyorum inşallah bir gün Milli Takım forması giyeceğim. Tabii ki Milli Takımımızı destekliyorum. Montella'ya çok saygı duyuyorum. Arkadaşlarım hep orada oynuyor”. 

