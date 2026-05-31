Konyaspor ne zaman topbaşı yapacak?

Tümosan Konyaspor’da uzun tatil devam ederken, 2026-2027 Süper Lig sezonu takvimi de netleşmeye başladı. Yaklaşık 40 günlük izne ayrılan Anadolu Kartalı, 30 Haziran Salı günü Kayacık Tesislerinde toplanacak. Yeşil-beyazlı ekibimizde idmanlar ve sağlık kontrolleri 1 Temmuz’da başlayacak. İlk etap çalışmalarını Konya’da yapacak olan Konyaspor, ikinci ve üçüncü etap çalışmalarını ise Slovenya’da gerçekleştirecek. Konyaspor, geçtiğimiz sezon ikinci etap çalışmalarını Erzurum’da yapmış ve üçüncü etap için Slovenya’ya gitmişti. Yeşil-beyazlı ekibin teknik patronu İlhan Palut’un isteğiyle yeni sezon hazırlıkları yurt dışı kampında yapılacak.