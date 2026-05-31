Konyaspor'a taze kan!

Tümosan Konyaspor yönetiminde yedek listede yer alan Targun Polat, yönetime girdi. Konya'da uzun yıllar futbol ve basketbol takımlarında yöneticilik yapan iş insanı Targun Polat yönetime dahil oldu. Polat, yeşil-beyazlı yönetimde Başkan Vekili olarak görev yapacak. Yönetimden istifa ederek ayrılan isim ise Galip Şapcıoğlu oldu. Öte yandan Başkan Ömer Atiker'in güven tazelemek adına son dönemde genel kurul yapılacağı konuşulurken, böyle bir gündemin şu an için olmadığı kaydedildi.