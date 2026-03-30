SÜPER Lig ekibi Başakşehir'de yıllardır forma giyen ve takım kaptanlığı yapan Konyalı futbolcu Ömer Ali Şahiner, 2020-2021 sezonunda Konyaspor'dan Başakşehir'e olan transfer sürecini anlattı. Konyaspor’a olan vefasını dile getiren tecrübeli futbolcu, HT Spor yayınında şu açıklamaları yaptı, “Konya’dan 'özellikle çıkayım, ayrılayım' gibi bir isteğim olmadı. Çünkü kulüple özdeşleşmiş bir ismim vardı ve ben de bu durumdan mutluydum. 9 yıllık süreçte güzel bir ortamımız vardı. İki kupa kazandık. Avrupa'ya gittik. Tabii ki ciddi transfer teklifleri oluyordu, bunları değerlendirebilirdim ama hiçbir zaman ayrılma düşüncem olmadı. O dönem de söylemiştim basında yer alıyordu; ben ayrılmak gibi bir düşüncem yoktu. Takıma liderlik etmek ve doğup büyüdüğüm şehre hizmet etmeyi kendime görev edinmiştim. Bunu yaparken de çok mutluydum. Belki çok farklı yüksek sözleşmeler alabilirdim ama ben olduğum dönemde verdiğim kararlardan memnunum”.

“HOCALARIM, kulübün ve taraftarların desteği de önemliydi. Benim gelişimime katkı sağladılar. Kulübüme şehrime hizmet etmek çok gurur vericiydi. Başarılı olduğumu da düşünüyorum. İki kupa çok özeldi. Başakşehir’e transfer olurken o dönem Konyaspor’a daha fazla katkıda bulunabilirdim ancak Başakşehir’e transfer sürecim bir günlük süreçti. İlk devrenin son maçı Antalyaspor maçını oynadık, maçtan sonra haber geldi, ertesi gün de transfer sonuçlandı. Planda, kafada olmayan bir durumdu. O dönemde Okan Hoca buradaydı. Maaşlarımı ve içeride alacaklarımı bırakmıştım. Üstelik Başakşehir’den gelen 1 milyon Euro Konyaspor’a o dönem gelir sağlamıştı. Keşke daha fazlasını yapabilseydim. Kariyerimi ve hayatımı Konyaspor sayesinde bugünlere getirdim. Konyaspor ismi geçtiği anda vefayı birinci sıraya koyuyorum.