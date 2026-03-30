Selçuklu Belediyespor fırtınası! 4 branşta madalya yağdı

SELÇUKLU Belediyespor Kulübü, son bir hafta içerisinde tekvando, kick boks, judo ve masa tenisi branşlarında katıldığı ulusal ve uluslararası organizasyonlarda önemli başarılara imza atarak madalyaları topladı. Farklı şehirlerde düzenlenen müsabakalarda mücadele eden sporcularımız, disiplinli hazırlık süreçlerinin karşılığını madalyalarla alarak kulübümüzü gururlandırdı. Müsabakalar sonucunda 2 altın, 3 gümüş ve 4 bronz madalya kazanan kulübümüz, masa tenisi branşında ise takım halinde Türkiye şampiyonluğu elde etti.

*Tekvandoda uluslararası başarı



TÜRKİYE Açık Tekvando Turnuvası’nda Selçuklu ve Konya’yı temsil eden sporcular önemli dereceler elde etti. +78 kilo kategorisinde mücadele eden Mücahit Suna, turnuva boyunca sergilediği başarılı performansla bronz madalyanın sahibi oldu. İlk uluslararası organizasyonunda kürsüye çıkma başarısı gösteren sporcu, yarı finalde Ürdünlü rakibine mağlup olarak üçüncülüğü elde etti. 41 kilo kategorisinde mücadele eden Göknur Tanrıkulu ise finalde Rus rakibine mağlup olarak turnuvayı gümüş madalya ile tamamladı. Turnuva boyunca ortaya koyduğu azim ve performansla dikkat çeken Tanrıkulu, haziran ayında Almanya’da düzenlenecek WT Başkanlık Kupası’nda milli takım formasıyla ülkemizi temsil edecek.

*Kick boksta 5 madalya ile güçlü performans



26-29 MART tarihleri arasında Diyarbakır’da düzenlenen Türkiye Kick Boks Turnuvası’nda Gençler ve Büyükler kategorilerinde mücadele eden Selçuklu Belediyespor Kulübü sporcuları toplam 5 madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı. Büyükler 71 kiloda Çetin Karapınar ve Gençler 86 kiloda Mertcan Akarsu altın madalyanın sahibi olurken, Kübra İnceli (Gençler 65 kilo) gümüş madalya kazandı. Gençler kategorisinde mücadele eden Ecrin Boz (60 kilo) ve M. Emir Can (81 kilo) ise bronz madalya elde etti.

*Judoda Türkiye ikinciliğine imza atıldı



28-29 MART 2026 tarihlerinde Trabzon’da düzenlenen Gençler Türkiye Judo Şampiyonası’nda mücadele eden milli sporcu Recep Sarıkaya, 100 kilo kategorisinde Türkiye ikincisi olarak gümüş madalya kazandı. Elde ettiği bu önemli dereceyle mayıs ayında İstanbul’da düzenlenecek Gençler Avrupa Kupası’nda ülkemizi ve Konya’yı temsil etme hakkı kazanan Recep Sarıkaya, istikrarlı yükselişini sürdürdü.

*MASA TENİSİ’NDE TÜRKİYE ŞAMPİYONLUĞU



26-29 MART tarihleri arasında Amasya’da gerçekleştirilen Küçükler Masa Tenisi Türkiye Şampiyonası’nda Küçükler Kız Takımı, güçlü rakiplerini geride bırakarak Türkiye şampiyonu oldu. Aynı organizasyonda ferdi kategoride mücadele eden Ceyda Dökmeci ise Türkiye üçüncüsü olarak önemli bir başarıya imza attı. Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, elde edilen başarılarla ilgili yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi, “Selçuklu Belediyespor Kulübümüzün farklı branşlarda elde ettiği bu gurur verici başarılar bizleri son derece mutlu ediyor. Sporcularımızın azmi, disiplinli çalışmaları ve antrenörlerimizin özverisi bu başarıların temelini oluşturuyor. Gençlerimizin sporla iç içe yetişmesi ve ulusal uluslararası arenada ülkemizi en iyi şekilde temsil etmesi en büyük hedefimizdir. Tüm sporcularımızı ve emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum”.