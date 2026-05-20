Konyaspor, İlhan Palut'la kazanmayı hatırladı

Uçar’la 4, Palut’la 6 galibiyet

Tümosan Konyaspor, 2025-2026 sezonunu 40 puanla dokuzuncu sırada tamamlarken, toplamda 10 galibiyet aldı. Yeşil-beyazlıların Süper Lig'de aldığı 10 galibiyetin 4'ü ligin ilk devresindeki maçlarda geldi. Bu maçlarda yeşil-beyazlılar, Eyüpspor'u 4-1, Gaziantep FK'yı 3-0, Başakşehir’i 2-1 ve Gençlerbirliği’ni 2-1 mağlup ederken, takımın başında Recep Uçar bulunuyordu. Konyaspor’da Uçar’ın ardından göreve gelen Çağdaş Atan ise ligde oynadığı 9 maçta takımıyla galibiyet sevinci yaşayamadı.

Çağdaş Atan’la 9’da 0 çekti

Çağdaş Atan yönetimindeki 9 maçta, 5 yenilgi ve 4 beraberlik alan Anadolu Kartalı, ikinci kez yeşil-beyazlı ekibin başına geçen teknik patron İlhan Palut’la 6 galibiyet elde etti. İlhan Palut yönetimindeki Konyaspor; Galatasaray’ı 2-0, Kocaelispor’u 2-1, Gençlerbirliği’ni 1-0, Fatih Karagümrük’ü 3-0, Antalyaspor’u 2-0 ve Trabzonspor’u 2-1 yendi. Türkiye Kupası’nda da önce Fenerbahçe ve sonra Beşiktaş’ı 1-0’lık skorlarla deviren Konyaspor, final oynama şansını elde etti.

Transferlerden 24 gole katkı

Öte yandan Konyaspor’un transferleri Marius Stefanescu, Enis Bardhi, Jackson Muleka, Jin-Ho Jo, Yhoan Andzouana, Kazeem Olaigbe, Rayyan Baniya, Adamo Nagalo, Diogo Gonçalves, Berkan Kutlu, Arif Boşluk, Sander Svendsen, Deniz Türüç ve devre arasında takıma tekrar katılan Blaz Kramer toplam 24 gole katkı sağladı.