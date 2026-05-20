Konyaspor'un gollerine 15 imza!

Konyaspor'da bu sezon Süper Lig'de atılan 43 golün 15'i farklı isimler kaydetti. Devre arasında Trabzonspor'a transfer olan Umut Nayir, 8 golle takımın en skorer ismi oldu

Tümosan Konyaspor’da bu sezon Süper Lig’de atılan 43 golün dağılımında 15 futbolcunun imzası bulunuyor. 

Devre arasında Trabzonspor’a transfer olan Umut Nayir, kaydettiği 8 golle takımın en skorer ismi oldu. Yeşil-beyazlılarda Jackson Muleka 6 golle Umut’u takip etti. Enis Bardhi ile Blaz Kramer 5’er gol kaydetti. Adil Demirbağ, Berkan Kutlu, Diogo Gonçalves ve Yhoan Andzouana 2’şer gol atarken; Tunahan Taşçı, Deniz Türüç, Eren Cemali Yağmur, Jin-ho Jo ve Melih İbrahimoğlu ise 1'er kez fileleri havalandırdı. Sözleşmesi feshedilen Pedrinho’nun 1, Alassane Ndao’nun 2 ve sezon başında yolların ayrıldığı Danijel Aleksic’in de 1 golü bulunuyor.

 İlk devrede oynanan Başakşehir maçında Jerome Opoku, Trabzonspor karşılaşmasında ise Okay Yokuşlu kendi kalesine gol attı. 

