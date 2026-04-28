  • Haberler
  • Spor
  • Konyaspor İlhan Palut: İyi oynadık, iyi savunma yaptık

Süper Lig'in 31. haftasında sahasında ağırladığı Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden temsilcimiz Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut mücadelenin ardından konuştu.

Anadolu Ajansı
TAKİP ET Google News ile Takip Et

Haberin Özeti

  • Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, Süper Lig'in 31. haftasında Trabzonspor'u 2-1 mağlup ettikleri maç sonrası güvenli bölgede olduklarını ve yakaladıkları momentumu sürdüreceklerini vurguladı.
  • Palut, Trabzonspor karşısında ilk yarı istediklerini gerçekleştirdiklerini ve bireysel hata dışında iyi savunma yaptıklarını, ikinci yarı rakibin baskısını beklediklerini belirtti.
  • İlhan Palut, yoğun fikstürde sakatlıklarla (Muleka örneği) fedakarlıkla oynayan oyuncularını ve taraftarları gösterdikleri büyük karakter için tebrik etti.

Konuk ettikleri Trabzonspor'u 2-1 mağlup eden yeşil beyazlı temsilcimiz TÜMOSAN Konyaspor'un teknik direktörü İlhan Palut son periyotta aldıkları puanlarla güvenli bir yerde olduklarını anlattı. 

Yukarı doğru giden bir momentum yakaladıklarını aktaran Palut, 

‘Momentum futbolda çok kolay yakalanan bir şey değil. Bunu yakalamışken de bırakmayalım, devam edelim, sonuna kadar götürelim. Çok önemli maçlardan önce form durumumuzu düşürmeden, disiplinle maçlarımıza çıkalım. Maça bizim açımızdan bakış açısı buydu.’ şeklinde konuştu. 

Trabzonspor'un Fatih Tekke ile çok iyi bir sezon geçirdiğini ve ofansif anlamda çok çeşitli silahları olan bir rakiple oynadıklarını vurgulayan Palut, şunları kaydetti: "İstediklerimizin hemen hemen hepsinin gerçekleştiği bir ilk yarı oynadık. Bireysel hatadan ve bizim kaptırdığımız toptan sonra olan bir pozisyonu saymazsak iyi savunma yaptık. İkinci yarı Trabzonspor oyunu daha çok forse etti, daha çok hücumcuyla yüklenerek başladı, bunu bekliyorduk. Çok fazla orta yaptılar ki ikinci yarı oyuna giren ve oyunun son bölümde her kenar ortanın, her duran topun çok büyük tehlike olabileceği bir takım karşısındaydık. 

Oyuncularımı kutluyorum. Gerçekten yoğun bir fikstür. Trabzonspor adına da öyle. Sakatlıkları olan oyuncular var. Başta Muleka gibi. Bileği hiç iyi değil ama fedakarlıkla, iğneyle oynuyor ve bunun gibi kas sakatlıkları, zorlanmaları olan oyuncularım var. Gerçekten ortaya büyük karakter koyuyorlar. Onlara teşekkür ediyorum. Taraftarımıza da destekleri için teşekkür ediyorum"

Bakmadan Geçme

Konya'nın o ilçesine yeni üretim tesisi kazandırıldı
Konya'daki bu zirve teknoloji gündemine ışık tuttu
Konya Büyükşehir, baharın coşkusunu doğaseverlerle buluşturdu
Konya'da hamile eş cinayetinde Yargıtay'dan kritik karar
Konya'nın sessiz gölünde görsel şölen
Konya'nın sembol yapısı kadim tarihe şahitlik ediyor
