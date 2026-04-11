Konyaspor ile Fatih Karagümrük 10. randevuda
Yeşil-beyazlılar, Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında konuk edeceği Fatih Karagümrük ile ligde 10. kez karşılaşıyor.
Trendyol Süper Lig’in 29. hafta maçında Konyaspor ile Fatih Karagümrük yarın saat 14.30’da Konya Büyükşehir Stadı’nda karşı karşıya gelecek.
Yeşil-beyazlılar, geride kalan haftalarda 7 galibiyet, 10 beraberlik ve 11 mağlubiyet alarak 31 puanla 12. sırada yer alıyor. Kırmızı-siyahlılar 5 galibiyet, 5 beraberlik ve 18 mağlubiyet sonucunda 20 puan topladı ve 18. sırada bulunuyor.
Düdüğü Oğuzhan Aksu Çalacak
Konyaspor ile Fatih Karagümrük arasında oynanacak karşılaşmayı Oğuzhan Aksu yönetecek. Aksu’nun yardımcılıklarını Samet Çavuş ve Kerem Ersoy yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Alper Akarsu olacak.